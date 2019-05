Il Genoa punta su Romero per conquistare la salvezza

Prandelli si gioca la salvezza del Genoa nella “sua” Firenze sperando in risultati favorevoli dagli altri campi

Il Genoa è sotto choc. Nessuno si sarebbe aspettato, tra giocatori ed allenatore, di vivere un finale di stagione così tremendo. Il crollo della squadra di Prandelli lascia un lumicino di speranza all’Empoli di salvarsi dopo la vittoria dei toscani contro il Toro.

Fondamentale sarà per Prandelli il ritorno in campo di Romero il quale ha scontato il turno di squalifica. Il difensore, all’ultima presenza in rossoblù prima di approdare alla Juve, è mancato tanto contro il Cagliari e il suo rientro sarà fondamentale.