Genoa, Prandelli spera di recuperare Lazovic per la trasferta di Firenze

Prandelli spera nel ritorno di Lazovic per la difficile trasferta di Firenze, che potrebbe consegnare la salvezza al Genoa

Come già scritto, Cesare Prandelli ha deciso di blindare il Genoa a Pegli. In settimana nessun allenamento sarà a porte aperte: troppo delicata la partita con la Fiorentina.

Il tecnico rossoblù sta pensando a quali strategie adottare per scardinare la difesa viola e prega per un ritorno di una delle armi più importanti del Grifone. Darko Lazovic. Il giocatore non ha ancora smaltito a pieno l’edema al polpaccio ma ieri ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo: Prandelli spera di averlo.