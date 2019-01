Prandelli vuole ripartire: «Dobbiamo ricompattare le forze»

Genoa ko tra le mura amiche del Ferraris contro il Milan, Prandelli analizza la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue parole

Genoa-Milan, risultato di 0-2: prima sconfitta casalinga per Cesare Prandelli. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Bisogna ricompattare le forze: se siamo uniti, possiamo fare un girone di ritorno importante. Oggi abbiamo giocato un buon calcio e abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari. Potevamo andare in vantaggio ma abbiamo giocato in un ambiente particolare e difficile: siamo stati penalizzati».

Continua il tecnico, parlando dell’imminente cessione di Piatek: «Quando sono arrivato non c’era questa intenzione, poi è la società a fare le sue valutazioni: ora sta a noi non piangersi addosso e non essere negativi, io devo valorizzare i calciatori che ho, alleno una squadra reale e non di fantasia. Devo cercare di migliorare i calciatori che ho a disposizione, spiegando la mentalità e la cultura di questa società e della tifoseria».