Preliminari Champions League 2019/2020: tabellone, date e risultati

Archiviata l’edizione 2018/2019, la Champions League 2019/2020 aprirà i battenti a fine giugno con i turni preliminari: il quadro completo

Il Liverpool di Jurgen Klopp si è appena laureato campione d’Europa sconfiggendo 2-0 nella finale del Wanda Metropolitano di Madrid il Tottenham di Pochettino lo scorso 2 giugno e già si pensa alla prossima edizione della Champions League. Preliminari Champions League 2019/2020: il nuovo torneo partirà ufficialmente il 25 giugno con le gare di andata del Turno di Qualificazione.

Preliminari Champions League 2019/2020: le date

Turno di qualificazione (sorteggio 11 giugno 2019)

Semifinali – martedì 25 giugno 2019

Finale – venerdì 28 giugno 2019

1° Turno preliminare (sorteggio 18 giugno 2019)

Andata – martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019

Ritorno – martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2019

2° Turno preliminare (sorteggio 18 giugno 2019)

Andata – martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019

Ritorno – martedì 30 e mercoledì 31 luglio 2019

3° Turno preliminare (sorteggio 22 luglio 2019)

Andata – martedì 6 e mercoledì 7 agosto 2019

Ritorno – martedì 13 agosto 2019

Playoff (sorteggio 5 agosto 2019)

Andata – martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2019

Ritorno – martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019

Preliminari Champions League 2019/2020: turno di qualificazione

I preliminari della nuova edizione di Champions League saranno preceduti dal Turno di qualificazione, che vedrà coinvolte 4 squadre: il Lincoln Reds Imps di Gibilterra, l’FC Santa Coloma di Andorra, il Tre Penne di San Marino e il Feronikeli del Kosovo.

La formula prevede 2 semifinali che si giocheranno in gara secca martedì 25 giugno 2019. Le vincenti si sfideranno nella finale, che si disputerà anch’essa in gara secca venerdì 28 giugno 2019. Tutti le partite del Turno di qualificazione si disputano allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina.

1° Turno preliminare

Al 1° Turno preliminare della Champions League 2019/2020 partecipano 32 squadre, le 31 qualificate attraverso i rispettivi campionati e la vincente del Turno di qualificazione. Le 32 squadre, ai fini del sorteggio, sono suddivise in teste di serie e non teste di serie.

Squadre teste di serie: Celtic (Scozia), Bate Borisov (Bielorussia), Astana (Kazakistan), Ludogorets (Bulgaria), Qarabag (Azerbaijan), Maribor (Slovenia), Stella Rossa (Serbia), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Rosenborg (Norvegia), HJK Helsinki (Finlandia), Dundalik (Repubblica d’Irlanda), F91 Dudelange (Lussemburgo), FK Skendija (Macedonia), The New Saints FC (Galles), Slovan Bratislava (Slovacchia), AIK Solna (Svezia)

Squadre non testa di serie: Süduva (Lituania), Valletta FC (Malta), Sarajevo (Bosnia), Squadra vincente Turno di qualificazione, Piast Gliwice (Polonia), CFR Cluj (Romania), Ferencvaros (Ungheria), Nõmme Kalju (Estonia), Partizan Tirana (Albania), Sutjeska Niksic (Montenegro), Valur (Islanda), Linfield (Irlanda del Nord), HB Tórshavn (Far Øer), Riga FC (Lettonia), Ararat-Armenia (Armenia), Saburtalo Tbilisi (Georgia)

Le 32 squadre partecipanti al 1° Turno preliminare verranno divise in tre gironi (due da 10 squadre e uno da 12), con un’ulteriore suddivisione fra teste di serie e non teste di serie. Le squadre sconfitte in questo turno saranno poi trasferite nel secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League, mentre le vincenti accederanno al 2° Turno preliminare.

2° Turno preliminare

Al 2° Turno preliminare partecipano 20 squadre nel “Percorso campioni” e 4 squadre nel “Percorso piazzate”. Le 20 squadre del “Percorso campioni” vengono suddivise in squadre teste di serie e squadre non teste di serie in base al coefficiente UEFA. Se la vincente del primo turno preliminare non era testa di serie, prende il coefficiente UEFA della squadra testa di serie che ha eliminato.

Le 4 squadre partecipanti nel “Percorso piazzate”, invece, vengono suddivise in 2 urne da 2 squadre, con quella che ha il ranking più alto che sarà testa di serie. Le squadre sconfitte nel “Percorso campioni” vengono trasferite nel Terzo turno di qualificazione del “Percorso campioni” di Europa League, mentre quelle sconfitte nel “Percorso piazzate” sono trasferite nel 3° Turno preliminare del “Percorso piazzate” di Europa League.

Percorso campioni

Squadre teste di serie: vincitori gara col Celtic, Copenaghen (Danimarca), Dinamo Zagabria (Croazia), vincente gara con il Bate Borisov, vincente gara con l’Astana, vincente gara con il Ludogorec, Apoel Nicosia (Cipro), Qarabag (Bulgaria), Maribor (Slovenia), Stella Rossa (Serbia)

Squadre non teste di serie: Maccabi Tel Aviv (Israele), vincente gara con lo Sheriff Tiraspol, vincente gara con il Rosenborg, vincente gara con l’HKK Helsinki. vincente gara con il Dundalik, vincente gara con l’F91 Dudelange, vincente gara con lo Skendija, vincente gara con The New Saints, vincente gara con The New Saints, vincente gara con lo Slovan Bratislava, vincente gara con l’AIK Solna

Percorso piazzate

Squadre partecipanti: Basilea (Svizzera), Olympiakos (Grecia), PSV Eindhoven (Olanda), Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

3° Turno preliminare

Al terzo turno preliminare partecipano 21 squadre per il “Percorso campioni”, che saranno suddivise in teste di serie e non teste di serie, e 8 squadre per il “Percorso piazzate”. Per entrambi i percorsi le squadre con i coefficienti UEFA più alte sono designate teste di serie.

Le squadre qualificatesi attraverso il 2° Turno preliminare prendono il coefficiente della squadra testa di serie del rispettivo confronto del 2° Turno preliminare. Le squadre sconfitte nel 3° Turno preliminare nel “Percorso Campioni” vengono trasferite ai playoff nel “Percorso Campioni” dell’Europa League, mentre le squadre sconfitte nel “Percorso piazzate” accedono direttamente alla fase a gironi dell’Europa League.

Percorso campioni

Squadre teste di serie: Ajax (Olanda), Copenaghen (Danimarca), Dinamo Zagabria (Croazia) più altre 3 squadre provenienti dal 2° Turno preliminare

Squadre non testa di serie: 6 squadre provenienti dal 2° Turno preliminare

Squadre da definire: squadra vincente gara con l’Apoel, PAOK Salonicco (Grecia) e altre 7 squadre provenienti dal 2° Turno preliminare

Percorso piazzate

Squadre teste di serie: Porto (Portogallo), Dinamo Kiev (Ucraina), vincitori gara con il Basilea, vincitori gara con l’Olympiakos

Squadre non teste di serie: Bruges (Belgio), Krasnodar (Russia), Istanbul Basaksehir (Turchia), Lask Linz (Austria)

Playoff Champions League 2019/20

Ai playoff della Champions League 2019/20 partecipano 12 squadre, 6 delle quali accedono alla fase a gironi del torneo.

Le 12 squadre partecipanti sono sorteggiate in 2 urne e suddivise fra teste di serie e non teste di serie in base ai coefficienti UEFA. La squadra sorteggiata per prima disputa in casa il match di andata. Le squadre di Ucraina e Russia non possono essere abbinate insieme, e per evitare questa situazione, le stesse saranno suddivise in accoppiamenti prima del sorteggio.

Percorso campioni

Squadre teste di serie: squadra vincente gara con l’Ajax e altre 3 squadre provenienti dal 3° Turno preliminare

Squadre non testa di serie: 4 squadre provenienti dal 3° Turno preliminare

Squadre da definire: Young Boys (Svizzera), Slavia Praga (Repubblica Ceca) e altre 5 squadre provenienti dal 3° Turno preliminare

Percorso piazzate

Squadre teste di serie: squadra vincente gara con il Porto, squadra vincente gara con la Dinamo Kiev

Squadre non testa di serie: 2 squadre provenienti dal 3° Turno preliminare

Squadre da definire: 2 squadre provenienti dal 3° Turno preliminare