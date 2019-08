Preliminari Champions League: ecco le squadre qualificate ai gironi

Preliminari Champions League: si sono svolti i ritorni dei preliminari della massima competizione europea. Le squadre qualificate

La Champions League 2019/2020 si arricchisce di tre nuove squadre che giovedì alle 18 saranno inserite nelle urne di Nyon per la composizione dei gironi. Stiamo parlando di Stella Rossa, Olympiacos e Dinamo Zagabria.

I serbi pareggiano 1-1 contro lo Young Boys (dopo il 2-2 dell’andata) e staccano il pass per i gironi. Pareggio salvifico anche per la Dinamo che riesce a resistere ai furenti attacchi del Rosenborg, infine tutto facile per l’Olympiacos che batte 1-2 il Krasnodar.