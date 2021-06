Premi Europa League 2021/22: quanto guadagneranno Napoli e Lazio

La UEFA stanzierà 465 milioni di euro per i 32 club che parteciperanno all’Europa League 2021/22: quanto guadagneranno Napoli e Lazio

La UEFA stanzierà 465 milioni di euro per i 32 club che parteciperanno all’Europa League 2021/22. Ciascuna delle società, comprese le italiane Napoli e Lazio, incasseranno 3,63 milioni di euro per la qualificazione alla fase a gironi. In base ai risultati, saranno previsti ulteriori bonus: 630mila euro per ogni vittoria e 210mila euro per ogni pareggio. Le prime classificate dei rispettivi raggruppamenti guadagneranno un bonus pari a 1,1 milioni, mentre le seconde 550mila euro.

Come riportato da Calcio e Finanza, più elevate sono le cifre che riguardano la fase a eliminazione diretta: 1,2 milioni agli ottavi di finale; 1,8 milioni ai quarti di finale; 2,8 milioni alle semifinali; 4,6 in finale. Chi si aggiudicherà l’ambito trofeo dell’Europa League otterrà un supplemento di 4 milioni di euro.