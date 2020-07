Premier League, Boris Johnson: «Da ottobre tifosi negli stadi»

Boris Johnson, primo ministro inglese, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi in Inghilterra

Il primo ministro inglese Boris Johnson, a distanza di sette mesi dalla chiusura degli impianti, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi di Premier League e delle altre leghe calcistiche.

«Da ottobre intendiamo riportare il pubblico negli stadi. Questi cambiamenti verranno fatti in sicurezza e saranno soggetti all’esito positivo di alcuni eventi pilota». Eventi che dovrebbero essere il campionato mondiale di snooker, la Glorious Goodwood (evento annuale di ippica in programma ad agosto) e due amichevoli di cricket. Le tre manifestazioni serviranno come prova, con il ritorno dei tifosi negli impianti.