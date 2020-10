Premier League, le big vogliono la rivoluzione: campionato ridotto a 18 squadre?

Secondo il Telegraph le big della Premier League vorrebbero una riduzione del campionato, portandolo a 18 squadre

Le big della Premier League sono pronte alla rivoluzione. Secondo il Telegraph Liverpool e Manchester United starebbero spingendo ad un radicale cambiamento del format.

La volontà sarebbe quella di passare da 20 a 18 a squadra per il massimo campionato inglese con due sole retrocessioni in Championship, l’ultima e la penultima in classifica, con la terzultima che andrebbe a giocarsi gli spareggi con la terza, la quarta e la quinta classificata in seconda division.