Presentazione Pioli: «Affronto l’avventura con grande entusiasmo»

Presentazione Pioli, l’allenatore si presenta in conferenza stampa come nuovo tecnico del Milan

Stefano Pioli, neo allenatore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico:

«Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo. Sono stato chiamato da uno dei club più prestigiosi al mondo. Ho la convinzione di poter fare un bel lavoro, il Milan ha una squadra con potenzialità. La società ha dimostrato di credere in me. Saranno giorni importanti i 10 che ci separano dalla gara con il Lecce e cercherò di fare il massimo. Giampaolo ha idee e impostazioni diverse dalle mie, io proverò ad essere bravo a far arrivare le mie idee ai giocatori il prima possibile. Sono sicuro che partiamo da un buon livello».