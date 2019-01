Preziosi deferito per le frasi su Di Bello dopo Roma-Genoa

Nuovo deferimento per un presidente di un club di Serie A. Deferito anche Preziosi per le frasi su Di Bello dopo Roma-Genoa

Enrico Preziosi deferito dopo le frasi sull’arbitro Di Bello in Roma–Genoa. Il numero uno del Genoa non ha gradito l’arbitraggio del signor Di Bello e dopo la partita si era sfogato, criticando il suo operato: «C’e’ stata malafede da parte dell’arbitro. La Var è un’arma impropria: non è un problema, ma il problema è come la si utilizza. Quando un capitano chiede all’arbitro di verificare lo si deve prendere in considerazione e invece nell’occasione del nostro gol l’arbitro ha aspettato tanto tempo per la Var».

Poco fa è arrivato il deferimento da parte del Procuratore Federale che, esaminate le dichiarazioni rilasciate dello scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche, ha deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il numero uno del Grifone: «per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro Marco Di Bello». Deferita anche la società per responsabilità diretta.