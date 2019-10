CANZI: «Che orgoglio questo Cagliari con nove sardi in campo»

Il Cagliari supera anche il Torino e mister Canzi celebra l’identità territoriale dei suoi: «Nove sardi in campo, che orgoglio»

Orgoglio. E’ questa la parola magica capace di accendere il Cagliari, corsaro anche in casa del Torino e secondo in classifica a -2 dall’Atalanta. Un orgoglio che affonda le proprie radici nel territorio. «Abbiamo nove giocatori sardi titolari, di questi otto cresciuti nel club fin dalla Scuola Calcio: non esiste una Primavera in Italia che si presenti in campo con questa identità territoriale», le parole di Massimiliano Canzi.

Che poi, però, prova a smorzare l’entusiasmo dell’ambiente rossoblù. «Il nostro obiettivo era e deve restare il mantenimento della categoria: ogni punto che sommiamo ci avvicina a questo traguardo. E ci tengo a fare i complimenti ai miei collaboratori: la squadra atleticamente sta molto bene, nel secondo tempo andiamo sempre forte con ritmi molti alti fino alla fine».