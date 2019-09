Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la seconda giornata del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il successo in campionato contro il Pescara e contro lo Slavia Praga in Youth League, l’Inter Primavera vuole dar seguito al buonissimo inizio di stagione e conquistare altri punti preziosi in campionato. Per la prima sfida casalinga, Madonna troverà di fronte la corazzata Fiorentina di mister Bigica.

Sintesi Inter Fiorentina

3′ Occasione Colombini – Persyn, completamente aperto sulla destra, crossa di prima verso il secondo palo dove c’è Colombini, ma viene anticipato al momento del tiro.

7′ Persyn vicino al gol – Mulattieri lancia in profondità Persyn che incrocia di diagonale trovando una grande risposta di Brancolini

19′ Tiro di Schirò – Esposito serve Schirò che si defila in area e prova a sorprendere il portiere viola sul suo palo. Parata facile di Brancolini

26′ Intervento Brancolini – Ancora un grande intervento del portiere viola che anticipa Esposito lanciato a rete e si rifugia in rimessa laterale

34′ Occasione Esposito – Il numero 10 nerazzurro si gira in un fazzoletto e prova a infilare Brancolini che è autore di un’altra grande parata

Migliore in campo – PAGELLE

Al termine del primo tempo.

Inter Fiorentina 0-0 tabellino

INTER (3-5-2):Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Attys, Agoume, Schirò, Colombini; Mulattieri, Esposito. A disposizione: Pozzer, Tononi, Vaghi, Moretti, Burgio, Sami, Gianelli, Squizzato, Vezzoni, Oristanio, Fonseca, Vergani. Allenatore: Armando Madonna.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini, Pierozzi, Simonti, Dutu, Fiorini, Dalle Mura, Montiel, Hanuljak, Pedro, Koffi, Duncan. A disposizione: Chiorra, Ponsi, Gelli, Chiti, Lovisa, Bianco, Spalluto, Simic, Pierozzi, Kukovec. Allenatore: Emiliano Bigica.

ARBITRO: Marcenaro.

NOTE:

Inter Fiorentina le formazioni ufficiali

INTER: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Attys, Agoume, Schirò, Colombini; Mulattieri, Esposito. Allenatore: Armando Madonna.

FIORENTINA: Brancolini, Pierozzi, Simonti, Dutu, Fiorini, Dalle Mura, Montiel, Hanuljak, Pedro, Koffi, Duncan. Allenatore: Emiliano Bigica.