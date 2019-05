Primavera 1, anche con il settore giovanile il Genoa si gioca tutto in 90′: scontro salvezza con il Sassuolo nell’ultimo turno

L’analogia è evidente, oltre che inquietante. Perché oggi pomeriggio, negli ultimi 90′ della stagione regolare del campionato Primavera 1, il Genoa si giocherà le proprie carte salvezza in uno scontro diretto da coltello tra i denti. Non con la Fiorentina come l’undici di Prandelli, ma contro il Sassuolo. Si scenderà in campo in Emilia, con rossoblù e neroverdi impantanati nella bagarre per scongiurare la retrocessione.

Soltanto due delle cinque squadre in lotta per due posti salvezza, insieme a Milan, Sampdoria ed Empoli. Una retrocederà direttamente, le restanti due passeranno per le forche caudine del playout. Davanti la situazione è invece più lineare, dato che resta da assegnare soltanto l’ultimo posto playoff: battaglia tra Chievo e Cagliari, con i clivensi che vantano una lunghezza in più in classifica.