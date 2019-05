Primavera 1, i verdetti finali: clamorosa retrocessione del Milan! 

Terminate tutte le gare del Campionato Primavera 1 2018/2019, ecco i verdetti finali: retrocede clamorosamente il Milan

Nella giornata di oggi si è concluso anche il Campionato Primavera 1 TIM 2018/19. Sono state dunque definite le retrocessioni così come le partecipanti ai prossimi playoff Scudetto.

Ecco i verdetti finali: Atalanta, Inter, Roma, Fiorentina e Chievo parteciperanno ai playoff. Dall’altra parte il Milan e l’Udinese sono state retrocesse in Primavera 2. Non basta dunque la vittoria sulla Fiorentina ai rossoneri per restare in categoria. Ai playout, invece, vi prenderanno parte il Genoa e l’Empoli.