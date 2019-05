L’Inter di Armando Madonna può festeggiare: grazie alla sconfitta del Toro, i nerazzurri sono qualificati alle Final Four

Il Toro perde, l’Inter festeggia. La sconfitta della Primavera del Torino contro il Sassuolo (3-1 per i neroverdi) anticipa di un turno la promozione dell’Inter di Armando Madonna alle Final Four.

In virtù del risultato dei granata, infatti, i nerazzurri sono certi del secondo posto in classifica e della partecipazione alle finali scudetto di categoria. Ininfluente, a questo punto, il risultato che emergerà dal campo di Zingonia dove Inter e Atalanta si stanno sfidando. Entrambe sono certe di andare alle Final Four.