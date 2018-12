Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:

Tanto calciomercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 19 dicembre 2018. Il Corriere dello Sport apre con la questione Icardi e titola citando una celebre serie televisiva: «House of Icards», focus sulla moglie-agente Wanda Nara e il confronto con la dirigenza Inter per il prolungamento del capitano nerazzurro. Taglio alto su Bologna-Milan: «Vince solo Pippo». Taglio laterale dedicato alla Roma e al presidente James Pallotta, «Roma, faccio il tuo bene», mentre in taglio basso la sfida De Laurentiis-Sarri: «DeLa a Sarri: ‘Ti batto’». Su Tuttosport troviamo il mercato in apertura: «Juve-De Ligt, l’incontro». Taglio altro sul posticipo del Dall’Ara, «Bologna e Milan non si fanno male», e sul rinnovo di Icardi, «Icardi, caso rinnovo. Inter contro Wanda».

