Probabili formazioni Napoli Juve Coppa Italia: le scelte dei due allenatori

Probabili formazioni Napoli Juve Coppa Italia: ecco le possibili scelte dei due allenatori per la finalissima dell’Olimpico

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Stasera alle 21.00 in un’Olimpico deserto si assegnerà il trofeo nazionale a 50 anni da Italia-Germania 4-3 ai Mondiali 1970. In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE DOVE GUARDARE LA PARTITA IN STREAMING

QUI NAPOLI – Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Ospina e di Manolas. Il centrale greco ha ripreso ad allenarsi con il gruppo solo lunedì e quindi difficilmente il tecnico lo schiererà dal primo minuto. In porta ci sarà quindi Meret, davanti a lui la difesa sarà composta da Di Lorenzo e Mario Rui (in vantaggio su Hysaj) sulle corsie esterne con Koulibaly e Maksimovic coppia centrale. Centrocampo a tre con Demme perno centrale, Zielinski a sinistra e Fabian Ruiz a destra. In attacco rimane vivo il ballottaggio tra Callejon-Politano con l’italiano favorito per una maglia da titolare. Confermatissimi Mertens punta centrale e Insigne sulla sinistra..

QUI JUVE – Pochi dubbi sul modulo, il 4-3-3, qualcuno in più sugli interpreti. Maurizio Sarri potrebbe giocarsi la carta Cuadrado al posto di Douglas Costa. Tra i pali spazio a Buffon, in difesa insieme a Danilo agiranno De Ligt e Bonucci con Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ci saranno Matuidi, Bentancur versione play e Khedira mezz’ala. In attacco oltre al colombiano Cuadrado ci sarà l’estro di Dybala e l’intoccabile Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Callejon. All. Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.