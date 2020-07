Probabili formazioni Parma Atalanta: Inglese dal 1′, chance per Sutalo

37esima giornata di Serie A che si apre con la sfida tra Parma e Atalanta. Le probabili formazioni del match del Tardini

Torna in campo la Serie A con la 37esima giornata. Ad aprire il nuovo turno, il penultimo di campionato, è la sfida tra Parma e Atalanta, che si disputerà allo stadio Tardini alle 19:30 del 28 luglio.

COME ARRIVA IL PARMA – Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il Parma ha rialzato la testa, raggiungendo un’importante vittoria contro il Napoli e battendo, al Rigamonti, il Brescia, con una super prestazione di Kulusevski. La squadra di D’Aversa, undicesima in Serie A, non ha più niente da chiedere al campionato, ma vorrebbe concludere con un sorriso, vincendo l’ultima in casa. Il tecnico dovrà fare a meno di Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella e Grassi, tutti infortunati.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Dopo il sorpasso dell’Inter, l’Atalanta vuole solamente vincere per poi presentarsi allo scontro diretto con i nerazzurri per giocarsi il secondo posto. I bergamaschi nell’ultimo turno hanno trovato un pesantissimo pareggio contro il Milan, ma il post lockdown è strabiliante: la squadra di Gasperini non ha mai perso. Per il match contro il Parma non ci sarà lo squalificato Toloi e l’infortunato Ilicic.

Probabili formazioni Parma Atalanta

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata.