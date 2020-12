Serie A ultime dai campi LIVE: Kucka preoccupa, migliora Castrovilli

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Dopo l’impresa di Amsterdam, domani Gasperini inizierà a valutare le condizioni dei suoi ragazzi in vista del weekend.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: Ufficializzata la lista convocati per la sfida del Mapei Stadium. C’è Iago Falque, nulla da fare per Viola.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini, Viola.

BOLOGNA – La Giornata: Giornata di riposo per i felsinei che domani si ritroveranno. Mihajlovic attende verifiche sul fronte acciaccati, Denswil e Sansone in primis.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Dijks, Denswil, Orsolini, Skov Olsen, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Ufficiale il rientro in gruppo di Simeone che si giocherà la maglia da titolare con Pavoletti. Buone notizie anche per Pereiro, negativo al covid ma non ancora convocabile per la sfida contro l’Inter di domenica.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Godin, Pereiro, Ounas, Nandez, Luvumbo, Klavan.

CROTONE – La Giornata: Allenamento mattutino all’Antico Borgo per coach Stroppa che riavrà a pieno regime il centrocampista Benali. Domani mattina la rifinitura in vista dello Spezia.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Petriccione

Infortunati: Cigarini, Rispoli.

FIORENTINA – La Giornata: La forte contusione alla coscia è vicina al riassorbimento, dunque Castrovilli da domani dovrebbe rivedersi in gruppo. Da verificare, ovviamente, il suo eventuale impiego dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Graduale reinserimento per Perin, sulla via del recupero, mentre gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale per Marchetti. Stesso tipo di lesione, ma al bicipite femorale, per Zapata.

Probabile formazione (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Badelj, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Criscito, Cassata, Perin, Zapata, Zappacosta, Marchetti.

INTER – La Giornata: Il day after nerazzurro è decisamente buio. La clamorosa eliminazione dalla Champions lascia il mirino puntato su Antonio Conte. Ma all’orizzonte c’è già la trasferta di Cagliari, per la quale resta improbabile il recupero di Vidal.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Nainggolan, Pinamonti, Vidal.

JUVENTUS – La Giornata: Giornata di riposo e di lutto in casa bianconera, scossa dalla scomparsa di Paolo Rossi. Ripresa degli allenamenti fissata per venerdì mattina.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Squalificati: Morata, Pinsoglio.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: I biancocelesti sono tornati in campo a Formello per preparare la sfida al Verona. Si allungano i tempi di recupero per Lulic, mentre Patric fatica a smaltire i problemi di torcicollo. Solo palestra per Acerbi e Immobile ma la loro presenza non sembra in dubbio. Ancora differenziato per Muriqi.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric.

MILAN – La Giornata: La truppa di Pioli a Praga per affrontare lo Sparta con l’obiettivo di provare a conquistare il primato nel girone di Europa League. Nel frattempo, si avvicina il rientro di Bennacer, si allontana un poco quello di Ibrahimovic.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer.

NAPOLI – La Giornata: Azzurri questa sera impegnati nell’ultimo sfida del girone di Europa League contro la Real Sociedad. Intanto, Rrahmani e Hysaj sono tornati positivi al covid.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Malcuit, Osimhen, Rrahmani, Hysaj.

PARMA – La Giornata: Cattive notizie sul fronte Kucka per Liverani. Lo slovacco si è nuovamente allenato a parte e le speranze di ritrovarlo a San Siro scendono vertiginosamente. Parzialmente in gruppo, invece, Mihaila, Cyprien, Pezzella e Sohm.

Probabile formazione (4-3-2-1): Pepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Sohm, Pezzella, Laurini, Mihaila, Cyprien, Kucka.

ROMA – La Giornata: Giallorossi in Bulgaria per chiudere trionfalmente il girone di Europa League al cospetto del CSKA Sofia.

Probabile formazione (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Pedro.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Santon, Pellegrini.

SAMPDORIA – La Giornata: Riscaldamento con i compagni e poi lavoro specifico individuale per Tonelli e Gabbiadini, in dubbio per Napoli. Keita e Prelec impegnati invece nei rispettivi programmi di recupero.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsky, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Prelec, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: De Zerbi non recupera sostanzialmente nessuno degli infortunati. Il turco Ayhan sembra al contrario ristabilito ma il suo impiego è messo in pericolo dalla concorrenza del connazionale Muldur e di Toljan. Davanti, possibile chance per Raspadori.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches.

SPEZIA – La Giornata: Nel giorno del compleanno di Vincenzo Italiano, gli Aquilotti preparano la trasferta di Crotone contando anche sul fresco papà Marchizza, rientrato in gruppo.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena, Pobega.

TORINO – La Giornata: Seduta mattutina per i granata, impegnati nel penultimo allenamento prima dell’Udinese. Recupero pressoché impossibile per Ansaldi e gli altri infortunati, tutti concentrati su lavori personalizzati.

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Belotti, Zaza.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Buone nuove dal Bruseschi con il rientro in gruppo di Lasagna e Okaka, a disposizione per Torino. Ritorno in campo, ma ancora lavoro differenziato, per Ouwejan, ormai vicinissimo anch’egli al completo recupero.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: Arslan.

Infortunati: Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri.

VERONA – La Giornata: Sessione tattica e partitella su campo ridotto nel menu di Juric che domani mattina condurrà l’ultimo allenamento prima di partire con direzione Roma.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Ceccherini.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Gunter, Kalinic.