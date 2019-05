Progetto Superlega: a rischio le partecipazioni di Inter e Milan

Nella Superlega dell’ECA, potrebbero non esserci Milan e Inter, in caso di mancata qualificazione nella stagione 2023-24

Inter e Milan fuori dal progetto Superlega dell’ECA? L’Associazione Europea per Club che ha a capo il presidente Andrea Agnelli, sta ridisegnando la massima competizione europea per club. Secondo Il Corriere della Sera, Inter e Milan rischiano di essere tagliate fuori in caso di mancata qualificazione nella stagione 2023-24 (l’ultima che garantirà l’accesso in base alla classifica dei campionati).

Il nuovo progetto prevede 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8 squadre e le prime 6 avranno il posto assicurato anche l’anno successivo. Altre 4 squadre invece saliranno o scenderanno dall’Europa League con un sistema simile ai playoff e ai playout.