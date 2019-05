Quote prossimo allenatore Juve: gli scommettitori credono nel colpaccio

Prossimo allenatore Juve, ecco le quote dei bookmakers: le principali agenzie di scommesse credono nel colpaccio da parte dei bianconeri

Nella giornata di ieri sono circolate le voci di un incontro tra Fabio Paratici e Pep Guardiola in un hotel a Milano. Voci che hanno fatto sognare i tifosi bianconeri e conseguentemente crollare le quote di un possibile approdo di Guardiola alla Juve.

Better dà l’attuale tecnico del Manchester City addirittura a 1.75 come successore di Allegri; con Eurobet si parte da una base di 2, 2.5 per Snai. Quote comunque straordinariamente basse per quello che è il grande sogno dei tifosi bianconeri.