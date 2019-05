Nuovo allenatore Juve: adesso Sarri sembra avanti a tutti. La situazione

Dai contatti con Simone Inzaghi a quelli con Maurizio Sarri, senza escludere eventuali sorprese. Ore caldissime in casa Juve

Ore caldissime in casa Juve. Con l’avvicinarsi della fine della stagione Paratici e Nedved stanno valutando attentamente il profilo giusto per il nuovo allenatore della Juve. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, in pole position è finito Maurizio Sarri.

Secondo il quotidiano romano sono stati già avviati i contatti con l’entourage. Liberarlo dai Chelsea non sarebbe un problema, tant’è che a Londra si tengono vive le ipotesi Lampard ed Espirito Santo per sostituire l’ex Napoli.