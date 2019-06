Nel match Camerun e Inghilterra dei Mondiali femminili, sono scoppiate le proteste nei confronti del Var: le africane han minacciato di lasciare il campo

Continuano le proteste nei confronti del Var, anche nei Mondiali di calcio femminili che si stan tenendo in Francia. Nel match odierno tra Inghilterra e Camerun, il Var ha dapprima convalidato in modo controverso il 2-0 delle inglesi che inizialmente era stato annullato per fuorigioco.

Successivamente, il Var ha annullato il possibile 2-1 delle camerunesi. Le giocatrici africane si sono riunite in mezzo al campo per decidere cosa fare minacciando di lasciare il campo per protesta. Alla fine le ragazze hanno ripreso il gioco, ma l’arbitro è stato costretto ad assegnare ben 6 minuti di recupero.