Il PSG ha bisogno di liquidità per sanare le perdite stimate attorno ai 200 milioni di euro. Ecco la lista dei giocatori in uscita

Al PSG servono 100 milioni di euro per ridurre le perdite di oltre 200 milioni. A lanciare la notizia è L’Equipe che parla delle strategie di mercato dei parigini, i quali saranno attivi a gennaio in uscita. Secondo il quotidiano francese, sono sei i giocatori individuati dal club per fare cassa.

Il primo calciatore che lascerà Parigi è Rafinha: il brasiliano si trasferirà in prestito alla Real Sociedad. In uscita ci sono anche il portiere Sergio Rico, sceso nelle gerarchie dopo l’arrivo di Donnarumma, il terzino Kurzawa e i difensori Kehrer e Diallo, valutati 25 milioni di euro ciascuno. Un altro giocatore cedibile è Draxler. Capitolo a parte per Mauro Icardi. L’argentino, da tempo oggetto dei desideri di mercato della Juventus, ha un contratto con il Paris Saint Germain fino al 30 giugno 2024 ed è valutato attorno ai 30 milioni di euro. Il Psg deve vendere e deve, anche per le squadre italiane può essere un occasione.