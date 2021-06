PSG, Leonardo chiama il Real Madrid. Varane torna in Francia dopo dieci anni?

PSG: il colpo in difesa potrebbe arrivare dal Real Madrid ma non sarà Sergio Ramos. Telefonata di Leonardo per Varane

Raphael Varane potrebbe tornare in patria dopo l’Europeo. Il difensore attualmente al Real Madrid è lusingato dall’interessamento del PSG viste anche come sono andate le ultime stagioni. Che sia il momento giusto per ripartire dal campionato che lo ha lanciato?

Dopo la lunga trafila al Lens i blancosa lo avevano portato in Spagna vedendo lungo sul talento del centrale difensivo, che col passare degli anni è diventato uno dei migliori al mondo. Il Ds dei francesi Leonardo avrebbe già telefonato al presidente del Real per aprire ufficialmente una trattativa. Anche perchè Varane ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non sembra intenzionato a rinnovare.