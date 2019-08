PSG, infortunio per Mbappé e Cavani: i tempi di recupero

Brutte notizie per il PSG: infortunio per Mbappé e anche per Edinson Cavani. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Il PSG deve fare i conti con la situazione legata a Neymar e anche con gli infortuni degli altri suoi attaccanti. I parigini hanno vinto per 4-0 contro il Tolosa ma la vittoria ha lasciato in dote anche due infortuni: quelli di Mbappé e Cavani.

Quattro settimane di stop per l’attaccante francese per un problema alla coscia sinistra. Problema all’anca destra per Edinson Cavani che dovrà stare fermo per 3 settimane. Tuchel cercherà di recuperare almeno Cavani per la trasferta di Lione in calendario il prossimo 22 settembre. I due dovrebbero saltare il primo match di Champions in programma a metà settembre.