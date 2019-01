Psg, brutto infortunio per Verratti: rischia gli ottavi di Champions

Il regista del Psg Marco Verratti ha riportato un infortunio alla caviglia che l’ha costretto ad abbandonare il campo

«Sente molto dolore, siamo preoccupati». Sono queste le prime parole del tecnico Tuchel circa l’infortunio di Marco Verratti nel match di Ligue 1 tra PSG e Guingamp. Si attendono accertamenti, ma la sensazione è che il colpo subito alla caviglia sia molto serio.

Il regista del PSG e della nazionale italiana ha lasciato il campo di gioco al minuto 19 ed è stato subito trasportato in ospedale per una risonanza magnetica e capire l’entità dell’infortunio. Il timore più grande è che Verratti possa saltare le due sfide di Champions League contro il Manchester United, in programma tra il 12 febbraio e il 6 marzo 2019.