PSG Juventus, tegola per Galtier: brutto infortunio per Vitinha. Le ultime

In vista di PSG-Juventus, l’allenatore dei parigini Galtier perde un pezzo importante come Vitinha per un brutto infortunio

Tegola in casa PSG, vittorioso ieri sera per 3-0 sul campo del Nantes. Al 33′ del primo tempo, infatti, Vitinha è dovuto uscire per infortunio a causa di un brutto intervento ai suoi danni di Fabio (espulso).

Infortunio al ginocchio per il centrocampista ex Porto, a questo punto in forte dubbio per il match di martedì contro la Juventus in Champions League.

