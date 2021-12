PSG, la critica di Verratti: «La gente pensa che Ligue 1 sia facile, ma...»

Il centrocampista del PSG Verratti ha parlato delle voci sulla Ligue 1, intesa spesso come un campionato facile

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale, in una intervista ai canali ufficiali del club parigini ha parlato di questa prima parte di stagione rispondendo anche a chi critica il campionato francese.

LIGUE 1 – «Il bilancio di questa prima parte è sicuramente positivo. Siamo primi in classifica e abbiamo anche un certo vantaggio. Lo scorso anno ha vinto il Lille a cui faccio i complimenti e sappiamo che non sarà facile. Le persone credono sia facile in Ligue 1 ma non è così. Ci sono squadre competitive che giocano le Coppe europee. Penso che il campionato francese sia difficile come gli altri. Possiamo certamente fare meglio e lo sappiamo ma credo che almeno in questa prima parte possiamo essere soddisfatti di cosa abbiamo fatto».

GIOCATORI FORTI – «Quando giochi però con dei calciatori così forti e tecnici è più facile avere connessione in campo perché, alla fine, si parla la stessa lingua: il calcio. Non è difficile giocare con questo tipo di calciatori. E’ facile fare un passaggio a Mbappé perché anche se lo dai troppo lungo lui lo recupera con la sua velocità. Lo stesso vale per Messi che può fare un controllo incredibile con i piedi che ha. Non ci vuole molto tempo per creare qualcosa di collettivo quando ci sono certi giocatori quindi credo che anche noi ci riusciremo presto».