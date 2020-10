PSG, la preoccupazione di Tuchel: «Così uccidiamo i calciatori»

Thomas Tuchel ha criticato i ritmi frenetici del calcio

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha criticato i ritmi frenetici di questo calcio con tante partite ravvicinate una dopo l’altra.

«Così uccidiamo i giocatori. Non possiamo mai rifiatare perché non abbiamo abbastanza tempo per prepararci. Senza preparazione, tutto è difficile. Non è una scusa, è la verità. A ogni partita, perdiamo un calciatore e non solo noi, possiamo guardare anche al Liverpool, al Bayern Monaco o al Manchester City. Se continuiamo così, non ci saranno più giocatori a disposizione».