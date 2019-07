Psg, Leonardo fa il punto: «De Ligt? Ci tiriamo fuori. Neymar può partire ma…»

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, fa il punto della situazione sul mercato in entrata e in uscita

Leonardo fa il punto della situazione in casa Paris Saint Germain. Il direttore sportivo del club parigino ha parlato ai microfoni de Le Parisien commentando le voci che su Neymar e Matthijs De Ligt.

DE LIGT – «Non verrà al PSG. C’è stata la possibilità. È un giocatore formidabile ma non era il momento di fare un grosso investimento. Dobbiamo calmarci un po»

NEYMAR – «Doveva arrivare oggi e non è arrivato. Sapeva di dover essere qui. Studieremo le misure da prendere come avremmo fatto per tutti i dipendenti e lo faremo. Neymar può lasciare il PSG, se arriva un’offerta che conviene a tutti. Ma a oggi non sappiamo chi lo vuole e a quale prezzo. Tutto questo non può ovviamente essere deciso in un giorno. Contatti con il Barcellona? Sì, ma non abbiamo visto realmente il Barcellona nella veste di compratore»