Leonardo è vicino al ritorno al PSG: l’ex Milan può sbloccare il rientro in patria di Paul Pogba. Ecco il motivo

Dopo il divorzio con il Milan, Leonardo sta per tornare al PSG, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Il suo arrivo può favorire il ritorno di Paul Pogba in Francia.

Secondo Le10Sport, il dirigente brasiliano può sfuttare il suo buon rapporto con Mino Raiola per convincere l’agente a sbloccare la trattativa con il Manchester United per il centrocampista.