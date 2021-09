Psg, Messi lavora in gruppo: contro Guardiola ci sarà

Lionel Messi è tornato regolarmente ad allenarsi. L’argentino è pronto per sfidare il suo maestro Guardiola in Champions

Ottime notizie in casa Psg. Lionel Messi ha recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare di campionato ed è tornato ad allenarsi in gruppo, pronto a sfidare il suo mentore Pep Guardiola in Champions League domani sera.

Hanno lavorato con i compagni anche Neymar e Mbappè, mentre ancora non si è rivisto Sergio Ramos.