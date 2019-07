PSG, Neymar nei guai: niente allenamento. In un comunicato l’ira del club per l’assenza ingiustificata del fenomeno brasiliano

Pochi minuti fa sul suo sito ufficiale il Paris Saint-Germain ha pubblicato una nota. A quanto pare il fenomeno brasiliano Neymar, atteso per riprendere l’attività col gruppo, non si sarebbe presentato. Ecco il comunicato.

«Questo lunedì, 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior è stato convocato per la ripresa delle attività col gruppo. Il Paris Saint-Germain ha scoperto che Neymar Jr non si è presentato all’ora e nel luogo concordati, senza essere stato autorizzato dal Club. Il Paris Saint-Germain deplora questa situazione e adotterà le misure appropriate che ne derivano.»