Psg pronto alla maxi offerta per Cristiano Ronaldo: le ultime

Il Psg avrebbe intenzione di fare una maxi offerta per Cristiano Ronaldo: le ultime indiscrezioni sul possibile colpo

Dalla Spagna non hanno dubbi: il Psg sarebbe pronto a fare una maxi offerta per Cristiano Ronaldo. Il portale Diario Gol riporta una clamorosa indiscrezione che vorrebbe il Paris Saint Germain pronto a tentare il colpo per strappare il portoghese alla Juve.

L’offerta consisterebbe nella cifra di 140 milioni di euro al club bianconero e nell’ingaggio di 50 milioni all’attaccante. L’indiscrezione non ha trovato alcuna conferma: per il momento si tratta dunque solamente di una voce.