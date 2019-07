PSG, pronti 15 milioni per Raphael Guerreiro del Borussia Dortumund: solo questione di tempo

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild il Paris Saint-Germain sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per Raphael Guerreiro. Per il portoghese del Borussia Dortmund il club parigino avrebbe offerto circa 15 milioni di euro per farlo giocare al Parco dei Principi.

La trattativa sembra essere agli sgoccioli tra PSG e il Borussia, è solo questione di tempo prima dell’ufficializzazione del passaggio del laterale sinistro. Per lui 32 presenze nell’ultima stagione, 6 gol e 6 assist.