PSG, stangata Neymar: tre giornate per il pugno al tifoso del Rennes

Squalifica pesante per Neymar, il brasiliano è stato infatti fermato tre turni per il pugno al tifoso del Rennes dopo la finale di Coppa di Francia

Arriva un’altra squalifica per Neymar, questa volta sul suolo francese. Dopo le tre giornate inflitte dall’UEFA in seguito agli insulti alla terna arbitrale in occasione della partita contro il Manchester United, arrivano altre tre giornate di squalifica. Questa volta sul banco degli imputati il pugno al tifoso del Rennes dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia. La squalifica sarà effettiva dal 13 Maggio, quindi potrà giocare contro l’Angers in campionato ma salterà le ultime due oltre alla finale di Supercoppa proprio contro il Rennes.