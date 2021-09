Psg, sul futuro di Pochettino l’ombra di Zidane

Nonostante un inizio positivo per la squadra di Pochettino, la dirigenza del PSG avrebbe già in mente il Piano B. Si tratta di Zidane

Non sarebbe in dubbio, per ora, la panchina di Mauricio Pochettino al PSG, ma dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci sul suo eventuale sostituto a Parigi.

Non è, infatti, passata inosservata la reazione di Lionel Messi alla sostituzione nell’ultimo match di campionato. Secondo il programma televisivo El Chiringuito, la dirigenza del PSG avrebbe già un Piano B in caso di esonero dell’argentino. Il nome sarebbe quello di Zinedine Zidane.