PSG, Tuchel su Griezmann: «Non verrà da noi. Ci servono difensori»

Il tecnico del PSG Tuchel allontana la possibilità di vedere Griezmann all’ombra della Tour Eiffel. I parigini hanno altre priorità

L’Atletico Madrid ha recentemente ufficializzato il divorzio con Antoine Griezmann. Il francese abbandonerà i Colchoneros per accasarsi in uno dei top club europei, con il Barcellona in netto vantaggio.

Niente ritorno in patria per il talentuoso attaccante transalpino. A confermarlo è il tecnico del Paris Saint-Germain, Tuchel: «Griezmann può andare a giocare in qualsiasi club del mondo, ma non nel nostro. Il suo ingaggio non è una possibilità reale. Abbiamo altre priorità e dobbiamo iniziare dal rinforzare la difesa»