PSG, Verratti annuncia: «Il prossimo anno sarò ancora qui»

Marco Verratti parla del suo futuro e nonostante il contratto in scadenza nel 2021 non vuole lasciare Parigi: possibile rinnovo fino al 2024

Nonostante anche in questa stagione il sogno Champions League non possa essere coronato, il legame fra Marco Verratti e il PSG sembra destinato a durare ancora per diversi anni. Il centrocampista italiano ha il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2021, ma dalle parole rilasciate ai microfoni di “Telefoot” ha lasciato intendere che la sua volontà è di restare a Parigi.

«Resterò al PSG anche nella prossima stagione. – ha dichiarato – Se non succede nulla di strano e la società non vorrà liberarsi di me, sarò qui anche il prossimo anno». Per il classe 1992, alla sua settimana stagione con la maglia del club parigino, potrebbe così arrivare presto una proposta di rinnovo fino al 2024. In questa stagione il giocatore pescarese ha collezionato 33 presenze e un gol in tutte le competizioni con il PSG.