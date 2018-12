Il PSV (e non solo) provoca l’Inter: «Tottenham, ringraziaci» – FOTO

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, piovono sfottò per l’Inter: iniziano proprio gli avversari del PSV, poi gli altri…

La peggiore serata di questa stagione dell’Inter, come facilmente immaginabile, ha avuto pure il suo risvolto social e decisamente poco piacevole per i tifosi nerazzurri che, subito dopo il pareggio rimediato contro il PSV Eindhoven e la contestuale eliminazione dalla Champions League, complice l’altro pareggio – quello tra Barcellona e Tottenham – si sono visti inondare letteralmente di sfottò da Twitter (e non solo). Tra i tanti, anche quello dello stesso PSV indirizzato agli colleghi del Tottenham: «Ringraziateci dopo», il messaggio eloquente del club olandese in riferimento al risultato portato a casa da San Siro che di fatto ha qualificato gli Spurs, a cui è bastato non perdere al Camp Nou senza fare ulteriore sforzi. Un tweet che all’Inter – supponiamo – non sarà piaciuto tanto…

In generale tuttavia sui social non sono mancate le prese in giro nei confronti dell’Inter (come anche del Napoli) da parte dei tifosi avversari: in testa quelli juventini, già sicuri della qualificazione agli ottavi di Champions League (stasera avranno la possibilità di agguantare pure il primo posto nel girone contro lo Young Boys). Tra i tanti, c’è chi di ricorda come adesso per i nerazzurri (e gli azzurri) potrebbe esserci modo di dedicarsi con maggiore presenza al campionato, non fosse che pure la Serie A, a metà stagione, pare praticamente chiusa con la Juve stessa dominatrice assoluta. Resta l’Europa League solo per l’Inter, ma qui i tifosi nerazzurri possono sorridere: il PSV non avrà manco quella.

A Natale dona un euro anche tu per dare una camicia di forza a chi ne ha bisogno 😉#InterPSVpic.twitter.com/6sIIEn354V — JDoc💯 (@Paxybox) December 11, 2018