Prima di salutare il Bologna per accasarsi alla Fiorentina, Pulgar ha avuto un colloquio con mister Mihajlovic

Erick Pulgar, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato con il suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic prima di lasciare il Bologna.

Ecco le parole del giocatore viola a Sky Sport: «Ho parlato con Mihajlovic ed era aperto a tutto. Mi ha detto solo che era contento per me e lui che conosce questa piazza mi ha detto di dare tutto in questa nuova avventura».