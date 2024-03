Ag. Puscas: «In B per l'Europeo. Lo voleva il Palermo...»

L’agente di Puscas, Cecere, ha parlato a Tuttomercatoweb del suo assistito e ha svelato alcuno retroscena di gennaio

PUSCAS – «È un centravanti importante in Serie B, dopo l’esperienza in Inghilterra è tornato in Italia ed era un giocatore appetibile per tutte. Il Palermo ci ha pensato, ma lo scorso anno abbiamo deciso di sposare il progetto del Genoa che dopo la promozione in Serie A lo ha riscattato. Lui si è voluto giocare le sue chance in Serie A, ma non è stato molto fortunato e a gennaio abbiamo deciso di tornare in Serie B per fargli trovare continuità e condizione in vista dell’Europeo con la nazionale rumena»