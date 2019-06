Palermo, Puscas: «Mi spiace per il club, ma sono concentrato sulla Romania ora» – VIDEO

George Puscas, attaccante del Palermo, ha commentato dal ritiro della Nazionale rumena la situazione in casa rosanero

George Puscas si trova attualmente in ritiro con la nazionale u-21 rumena. I baby Tricolorii hanno conquistato le semifinali dell’Europeo e ora aspettano di sfidare la Germania.

Il classe ’96, che in questa stagione ha vestito la maglia rosanero collezionando 33 presenze e 9 reti, ha ammesso di non pensare attualmente alle sorti del club di Viale del Fante, che sta attraversando un momento difficile a causa della mancata iscrizione al campionato di Serie B: «Ora sono molto concentrato con la Nazionale, non posso pensare più di tanto al Palermo. Devo concentrarmi sulle ultime settimane qui, è forse il momento più importante della mia vita e della mia Nazione. Mi dispiace per il Palermo, è normale perché sono un loro giocatore, ma ci penserò dopo che sarà finito il Mondiale. Ci sarà tempo per tutto»