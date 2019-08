Puscas al Reading, è ufficiale: il comunicato del club inglese

Puscas passa ufficialmente al Reading. Il giocatore, fino a questo momento di proprietà dell’Inter, giocherà in Championship

Il romero Puscas è un nuovo giocatore del Reading. L’attaccante, fino a questo momento all’Inter, si trasferisce in Championship.

«Il Reading Football Club è lieto di annunciare la firma dell’attaccante internazionale rumeno 23enne George Pușcaș. Oggi Pușcaș è volato qui per sottoporsi alle visite mediche e ora ha messo nero su bianco su in contratto di cinque anni, completando un trasferimento dall’Inter a un prezzo non dichiarato» si legge nel comunicato del club inglese.

José Gomes, manager della squadra, ha parlato così: «George è un attaccante giovane, affamato e di talento, con un istinto naturale di segnare gol. Senza segnare non puoi vincere partite e ora abbiamo diverse opzioni tra cui scegliere dalla trequarti in su. Non vedo l’ora di dargli il benvenuto al Reading».