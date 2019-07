Puyol ammette: «Il Real Madrid ha cercato di acquistarmi due volte»

Carles Puyol, bandiera storica del Barcellona, ammette in un’intervista: «Il Real Madrid ha cercato di acquistarmi due volte»

Carles Puyol è lo storico capitano del Barcellona, ormai ritiratosi nel 2014. Non ha mai vestito nessun altra maglia al di fuori di quella blaugrana, per cui rimane impensabile immaginarlo con qualsiasi altra casacca. Lo stesso ex difensore, tuttavia, ha ammesso di aver avuto come spasimante il Real Madrid. Le sue parole a TV3:

«Il Real Madrid ha cercato di acquistarmi due volte, ma io ero già nella squadra migliore del Mondo. La prima volta è stata la stagione successiva alla mia marcatura a Figo. Volevo vincere dei trofei con la maglia del Barca, quindi ho detto di no».