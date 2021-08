Quagliarella: «Io Ibrahimovic della Sampdoria? Lui è di un altro pianeta»

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha parlato al termine della vittoria contro l’Alessandria in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

«Stasera era importante vincere, bisogna guardare in faccia la realtà: abbiamo sofferto e concesso tante palle gol all’Alessandria a cui facciamo i complimenti. Dobbiamo essere più squadra e concedere molto meno. Centesimo gol? Soddisfazione grande. Si lavora ogni giorno, mese, anno per raggiungere questi obiettivi. Ringrazio sempre tutti per il sostegno. Ibrahimovic della Sampdoria? Ibrahimovic è di un altro pianeta. Io mi metto a disposizione di tutti i ragazzi».

