È l’anno dei giovani, questo lo avevamo capito. Ma è anche l’anno di certi veterani. E se ieri un certo Floccari rispondeva al millennial Kean, quest’oggi ad accendere la lanterna nel derby di Genova è Fabio Quagliarella, 36 anni. L’attaccante blucerchiato serve Defrel, che va in gol per sbloccare il match.

E ora, Fabio Quagliarella apre le porte dell’Olimpo. Seppur senza coppe europee, Quaglia entra nel podio di chi in Europa è stato coinvolto maggiormente in azioni da gol. L’attaccante blucerchiato è dietro solo a Messi (45) e Mbappé (33): mostri sacri. Quagliarella è a quota 29 (21 gol e 8 assist). Immortale.

29 – Only Lionel Messi (45) and Kylian Mbappé (33) have been directly involved in more goals than Fabio Quagliarella (29 – 21 goals, 8 assists) in the Top-5 European Leagues this season. Hot.#sampdoriagenoa #SerieA

