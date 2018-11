Quagliarella a zero: ci pensano Roma, Inter e Milan

Sirene di mercato per Fabio Quagliarella. L’attaccante è in scadenza con la Sampdoria: tre big su di lui

Fabio Quagliarella lascia la Sampdoria? Lo ‘zingaro’ del gol, ha cambiato casacca di continuo nel corso della sua lunga carriera ma a Genova sembra aver trovato la sua seconda casa. Quaglia è in blucerchiato dal 2016 ma il suo contratto scadrà al termine dell’attuale stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, bisogna prestare attenzione alla situazione legata al centravanti doriano. Al momento non è stata imbastita una trattativa per il rinnovo del suo contratto e all’orizzonte sembrano addensarsi nubi minacciose che potrebbero portare l’attaccante lontano dalla Samp.

La Roma è alla ricerca di una alternativa d’esperienza a EdinDzeko, centravanti a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2020. PatrikSchick avrà un’occasione d’oro nei prossimi 4 incontri di campionato perché Dzeko è infortunato e il ceco sarà titolare. Se dovesse fallire sarà cessione: ipotesi cessione già in prestito a gennaio (la Roma lo ha pagato 42 milioni, difficile non fare una minusvalenza in caso di cessione definitiva). E Quaglia? L’attaccante, a parametro zero, fa gola a diversi club: Roma, Inter e Milan sono sulle sue tracce. Dopo Napoli e Juve una nuova esperienza in una big per Quaglia?