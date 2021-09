Quagliarella punta l’Inter: nel mirino un record di Mancini

In vista di Sampdoria-Inter, match in programma domenica alle 12:30, Fabio Quagliarella è a un passo da un nuovo record

Il capitano blucerchiato, infatti, può diventare il settimo giocatore nella storia della Serie A ad andare a segno in almeno 17 stagioni di fila, dopo Altafini (18), Gianni Rivera (20), Roberto Mancini (18), Roberto Baggio (18), Alberto Gilardino (17) e Francesco Totti (23).